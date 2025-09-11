Terremoto Milan: addio Cardinale! Arriva l’annuncio improvviso

Una notizia clamorosa, di quelle che possono cambiare il futuro del Milan. Carlo Pellegatti, storica voce del tifo rossonero, ha parlato sul suo canale YouTube di un’indiscrezione destinata a far discutere. Il giornalista ha raccontato di uno scenario che, se confermato, potrebbe ridisegnare completamente il futuro del Milan.

Secondo quanto riportato da Pellegatti, Gerry Cardinale – numero uno di RedBird – starebbe valutando la possibilità di cedere la società. E al suo posto parliamo di un nome leggendario nello sport americano: la famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees. Non si tratterebbe di una semplice trattativa, ma di una vera e propria partnership destinata a cambiare le prospettive del club.

Da Cardinale agli Steinbrenner: cosa potrebbe accadere al Milan

Pellegatti ha spiegato che l’idea di Cardinale è quella di trovare una soluzione stabile e duratura. E la scelta sarebbe ricaduta proprio sulla famiglia Steinbrenner, storici finanziatori di RedBird e simbolo di uno dei marchi più riconoscibili dello sport mondiale.

Un passaggio di proprietà del genere proietterebbe il Milan in una nuova dimensione: non più un fondo d’investimento, ma una famiglia con il desiderio e l’ambizione di possedere e far crescere uno dei brand più importanti del calcio europeo. Una visione di lungo periodo che potrebbe aprire scenari straordinari per il Milan e per i suoi tifosi.

Sempre secondo Pellegatti, l’operazione prevederebbe che gli Steinbrenner si accollino il debito (“vendor loan”) e diventino così i nuovi proprietari del club. Non ci sono ancora date precise, ma i lavori sarebbero già in corso. Un affare mastodontico, che – se andasse in porto – segnerebbe una svolta storica per il Milan e per tutto il panorama calcistico italiano.