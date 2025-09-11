La Juventus prepara un colpaccio da paura | Calciomercato

Il nome è tornato fuori. Di nuovo. Nahuel Molina, terzino argentino classe ’98, oggi all’Atletico Madrid. In Italia lo ricordano tutti per l’esperienza all’Udinese. E adesso riecco la voce: ritorno in Serie A. Se ne parla sul QS. Non un rumor campato in aria: Juventus e Inter lo seguono. Una pista, forse due. Vedremo.

Calciomercato, la Juventus prepara il colpaccio

La questione è il quando. Gennaio? Difficile dirlo. Ma la Juve, lì a destra, è corta, e un pensiero lo fa. L’Inter, come spesso accade, resta alla finestra. Aspetta. Studia. Si muove quando serve. Molina intanto non fa barricate. Anzi. Valuta. Perché a Madrid non è più considerato intoccabile. Non come prima, almeno. Simeone lo sa, il club pure. E allora il mercato si accende. Di nuovo. Perché i tempi e gli incastri contano più delle chiacchiere. Oggi il suo nome è tornato caldo. Molto caldo. Juve e Inter pronte a sfidarsi ancora, anche fuori dal campo.