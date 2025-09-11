Juventus, tifosi sconvolti: notizia su Yildiz pochi minuti fa

Il mercato è finito da settimane, ma non si ferma mai del tutto. Basta un infortunio e cambia il copione. È successo al Manchester City: Omar Marmoush ko al ginocchio in Egitto–Burkina Faso, qualificazioni Mondiali. Una botta, imprevista. Guardiola costretto a ripensare i piani.

Calciomercato Juventus, occhi aperti sul futuro

E tra le idee spunta fuori un nome che a Torino conoscono bene: Kenan Yildiz. Lo scrive Radio Radio. Una voce, certo, ma non campata in aria. Perché il turco del 2005 è ormai entrato nei radar dei grandi. Non solo in Inghilterra. Yildiz piace. Piace tanto. A Guardiola soprattutto. La valutazione balla tra i 70 e gli 80 milioni: tantissimo, ma non abbastanza. Non per la Juventus. Non ora.

La Juventus ha la risposta già in tasca

A Torino la risposta è secca: niente da fare. Il ragazzo è intoccabile. È il futuro, il volto su cui costruire. “Nemmeno davanti a un assegno gigantesco” raccontano. Troppo presto per lasciarlo andare. Troppo importante per pensare a una cessione.

Poi, chiaro, il mercato vive di sorprese. Le strategie cambiano, a volte nel giro di poche ore. Ma oggi la fotografia è questa: il City osserva, la Juve fa muro. E Yildiz resta bianconero.