Juventus, terremoto Vlahovic! Balzarini sicuro: “Posso dirvi che…”

L’ultima sessione estiva di calciomercato non ha risolto la grana Vlahovic per la Juventus, che alla fine non è riuscita a vendere il serbo in scadenza il prossimo giugno. La problematica dunque rimane e adesso bisognerà capire come la Juve e lo stesso giocatore avranno intenzione di affrontarla.

Ci sono diverse strade plausibili e possibili: dalla cessione a gennaio al rinnovo, fino ad arrivare al divorzio a parametro zero alla fine di questa stagione. Uno scenario, quest’ultimo, non proprio straordinario in ottica bianconera. A tal proposito, nelle scorse ore il noto giornalista di fede bianconera Gianni Balzarini ha fatto il punto della situazione, smentendo anche qualche voce girata in questi giorni.

Vlahovic-Juve, terremoto di calciomercato: il punto

Ecco quanti riferito dal giornalista sul proprio canale YouTube: “Sta circolando la voce di un dialogo tra Dusan e la Juventus per il rinnovo. C’è addirittura chi parla di un pre-accordo tra il serbo e i bianconeri. Ma non posso confermarlo: anzi, tenderei a smentirlo. Al momento non c’è nulla e non credo che l’attaccante sia disposto a rifiutare eventuali offerte pur di restare a Torino”. Balzarini ha poi continuato.

“In teoria nulla è escluso: se continuerà a segnare, un domani la Juve potrebbe tornare a discutere il prolungamento a certe cifre. Va ricordato che dall’anno prossimo l’ultimo anno di Vlahovic e quello di Arthur porteranno un bel risparmio, perché decadono le quote di ammortamento: solo quella del serbo pesa 19,5 milioni. La società, quindi, ragiona anche in prospettiva positiva, sapendo che in futuro non dovrà più pagare due stipendi molto pesanti. Lo dico dentro un quadro più ampio: l’obiettivo è arrivare all’utile di bilancio entro il 2027. Se non ci riuscissero, nulla impedirebbe di spostare il traguardo più avanti“. Insomma, al momento le voci di un possibile rinnovo tra Vlahovic e la Juventus non trovano conferme nell’immediato, ma nulla comunque può essere escluso a priori in prospettiva futura. Situazione dunque da monitorare sempre con grande attenzione.