Milan, primo colpo di gennaio già deciso: ecco chi arriva!

Milan, occhio al mercato invernale: c’è già una priorità assoluta sulla lista di Tare e Allegri. Ecco tutti i nomi nel mirino rossonero.

Gennaio sembra lontano, ma in realtà è già dietro l’angolo. E in casa Milan si comincia a pianificare le prossime mosse. Allegri ha indicato con chiarezza la priorità: serve un centrale difensivo affidabile, di spessore internazionale, quel rinforzo che avrebbe voluto già in estate e che invece non è arrivato. Tutto lascia pensare che il primo acquisto del Milan nel calciomercato invernale riguarderà proprio la difesa.

Ecco perché nelle prossime settimane Igli Tare e lo stesso Massimiliano Allegri passeranno in rassegna i vari profili disponibili, per individuare l’uomo giusto capace di dare stabilità al reparto arretrato. La lista dei candidati è già lunga e offre più di una possibilità concreta.

Milan, occhio alle occasioni di calciomercato: diversi big in scadenza

Un’attenzione particolare è rivolta ai giocatori in scadenza nel 2026, che a gennaio potrebbero diventare occasioni da cogliere a cifre decisamente abbordabili. Tra questi spiccano Merih Demiral, oggi all’Al-Ahli ma già accostato al Milan la scorsa estate, e Aymeric Laporte, ex colonna del Manchester City ora all’Al-Nassr, che sogna un ritorno nel calcio europeo di alto livello.

Nell’elenco dei sorvegliati speciali ci sono anche Niklas Süle del Borussia Dortmund, Diogo Leite dell’Union Berlino e Andreas Christensen del Barcellona, tutti difensori di spessore internazionale già circolati in orbita Milan negli ultimi mesi. Sul fronte italiano resta valida anche la candidatura di Berat Djimsiti dell’Atalanta: esperienza, affidabilità e piena conoscenza della Serie A. Non solo giocatori in scadenza sulla lista rossonera, però.

Gli altri possibili obiettivi di mercato del Milan per gennaio

Oltre ai profili in scadenza, ci sono infatti anche altri giocatori che stuzzicano l’interesse del Milan. Jhon Lucumí del Bologna, ad esempio, ha un contratto fino al 2027 ma sta valutando l’idea di cambiare aria. Occhio anche a un possibile ritorno di fiamma per Joe Gomez del Liverpool, già sondato dai rossoneri negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Juan Foyth del Villarreal, argentino con passaporto spagnolo che garantirebbe duttilità e personalità. E non è escluso che da qui a gennaio possano aggiungersi ulteriori opzioni alla lista. L’unica certezza, al momento, è che il Milan si presenterà al mercato invernale deciso finalmente a chiudere l’operazione difensore centrale.