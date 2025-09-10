Clamorosa indiscrezione di calciomercato: “Dal Milan… all’Inter!”

Il calciomercato estivo si è ufficialmente chiuso da poco tempo, ma il tema rimane come sempre molto attuale per tanti club di Serie A. In casa Inter ad esempio si guarda già avanti, con i dirigenti nerazzurri che hanno già iniziato a muoversi alla ricerca di un difensore centrale che possa raccogliere il testimone da Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2026 e ormai verso la fase finale della loro carriera. A tal proposito, occhio a un possibile intreccio di mercato con il Milan per un giocatore in particolare.

Milan-Inter, nuovo derby di calciomercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport e ribadito anche da calciomercato.com, il nome che nelle ultime settimane sta guadagnando consensi è quello di Konstantinos Koulierakis. Classe 2003, mancino naturale, il greco è un vecchio pallino del Milan, che lo aveva seguito quando ancora giocava al PAOK Salonicco. Oggi è di proprietà del Wolfsburg, che lo ha acquistato appena un anno fa per 12 milioni di euro. In Germania si è imposto subito, collezionando 36 presenze, 2 assist e 4 ammonizioni, oltre a 16 gettoni con la nazionale maggiore. Un rendimento che ha fatto salire la sua valutazione, praticamente raddoppiata rispetto all’investimento iniziale.

L’Inter ora starebbe pensando a un assalto già in vista del mercato di gennaio, per bruciare la concorrenza e portarlo a Milano con anticipo. In questo modo, Koulierakis avrebbe tempo di inserirsi gradualmente, lavorando accanto ad Acerbi e de Vrij prima di prenderne definitivamente il posto nelle stagioni a venire. Vedremo se il Milan – che ha come obiettivo un centrale difensivo per le prossime sessioni di calciomercato – cercherà di inserirsi nuovamente per il centrale greco aprendo così un nuovo derby di mercato con l’Inter.