Juventus, bomba Vlahovic: annuncio clamoroso di calciomercato

La notizia è arrivata quasi a sorpresa. Nel corso di Dribbling su Rai Sport, Nicolò Ceccarini ha raccontato quello che potrebbe diventare un passaggio decisivo per il futuro di Dusan Vlahovic. “Da quello che ci risulta – ha detto – la Juventus presenterà a breve una proposta di rinnovo al serbo”. Parole secche, che spostano l’attenzione. Perché fino a poche settimane fa il discorso era l’opposto: si parlava di addio, di offerte dall’estero, di sacrificio inevitabile per sistemare i conti.

Calciomercato Juventus, ci sono novità molto pesanti

E invece no. O meglio: non più. Adesso da Torino filtra un’aria diversa. Vlahovic non è più il giocatore da vendere per forza, ma quello da rilanciare. Da blindare. Magari con un contratto più lungo, con l’ingaggio spalmato, ma sempre con la maglia bianconera addosso. Un segnale tecnico, certo. Perché Tudor vuole puntare ancora su di lui. Ma anche economico. Un rinnovo significa ridistribuire i costi, mettere ordine nel monte ingaggi e liberare spazio per altri colpi. Dal rischio addio alla firma: nel giro di poche settimane la parabola è cambiata. E se davvero la Juventus presenterà la proposta, sarà il messaggio più chiaro possibile. Vlahovic resta al centro del progetto.