Vlahovic-Juventus, arriva l’annuncio improvviso di calciomercato

Un colpo di scena che pochi avrebbero immaginato fino a qualche settimana fa. Dal possibile addio al rinnovo: cambia il futuro di Dusan Vlahovic. Intervenuto nel corso di Dribbling su Rai Sport, Nicolò Ceccarini ha raccontato lo scenario: «Da quello che ci risulta, Vlahovic avrà presto una proposta di rinnovo dalla Juventus». Una frase che pesa. Perché, fino a poco tempo fa, l’uscita del bomber serbo sembrava quasi scontata.

L’attaccante, classe 2000, era stato messo al centro di voci di mercato continue. Premier, Milan, possibili incastri. Oggi, invece, la Juve sembra aver cambiato strada. La nuova dirigenza ha deciso di puntare su di lui e il discorso rinnovo diventa concreto.Non più solo l’idea di tenerlo fino a scadenza, ma la volontà di blindarlo. Con un contratto più lungo e, magari, con un ingaggio spalmato per alleggerire i conti.

C’è ancora da trattare, certo. Ma la direzione è chiara. Vlahovic resta al centro del progetto di Igor Tudor. E la Juventus, dopo settimane di incertezze, manda un segnale forte: il numero 9 non è in uscita, anzi.