Dopo il Milan, passa alla Juventus: clamoroso annuncio di mercato

Il nome di Franck Kessie torna a circolare in Italia. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, ex Atalanta ed ex Milan, potrebbe rimettere piede in Serie A dopo l’esperienza negli Emirati con l’Al Ahli.

Il suo accordo scade a giugno e, come riportato da Calciomercato.it, diversi club italiani hanno fiutato l’occasione. In prima fila ci sono Juventus, Roma e Napoli. Tutte interessate a capire se il giocatore possa diventare un affare low cost già nel prossimo mercato.

C’è però un problema, e non piccolo. All’Al Ahli Kessie percepisce circa 14 milioni di euro netti a stagione. Una cifra fuori portata per quasi tutte le società italiane. E allora la questione diventa semplice: o il giocatore accetta di ridursi drasticamente lo stipendio, oppure l’operazione rischia di bloccarsi ancora prima di partire.

Il mese di gennaio può diventare un’occasione, certo. Kessie sarebbe libero di trattare, magari con un prestito-ponte o un’uscita anticipata. Ma molto dipenderà dalla sua disponibilità ad abbassare le richieste economiche. Diversamente, tutto slitterebbe all’estate, quando il contratto con l’Al Ahli arriverà a scadenza naturale. Per ora c’è un dato: il suo nome è tornato forte nei radar italiani. Juventus, Roma e Napoli osservano. E aspettano un segnale.