Bomba Juventus! Vlahovic al Milan: Pedullà dà l’annuncio improvviso

Milan, mercato senza sosta: il sogno Vlahovic dalla Juve resta vivo per il futuro. Ecco le ultime indiscrezioni in merito dal noto esperto Alfredo Pedullà.

Anche se la sessione estiva si è chiusa da poco, in casa Milan il calciomercato resta un argomento sempre caldo. Nonostante i numerosi movimenti in entrata e in uscita, infatti, la campagna acquisti ha lasciato dietro di sé qualche dubbio e la sensazione che manchi ancora quel colpo da copertina.

Ad esempio non è arrivato quel centravanti di peso che Allegri e Tare avevano messo in cima alle priorità. L’attacco si è arricchito con l’arrivo di Nkunku, ma si tratta di un giocatore con caratteristiche molto diverse. Guardando avanti, però, il discorso potrebbe cambiare.

Vlahovic, addio Juventus a parametro zero: Milan sogna il colpaccio di calciomercato

Il nome destinato infiammare le prossime sessioni di mercato è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo è rimasto alla Juventus, ma senza un accordo per il rinnovo sarà destinato a lasciare Torino a parametro zero al termine di questa stagione. Una possibilità che il Milan e lo stesso Allegri seguono con grande interesse, perché significherebbe poter puntare su un centravanti di altissimo livello senza dover affrontare un costo di cartellino proibitivo.

Sull’argomento è intervenuto Alfredo Pedullà, che ha fatto chiarezza sulla questione. Ecco quanto raccontato dall’esperto di calciomercato: “Da adesso Vlahovic verrà accostato a chiunque, perché sta entrando nella logica del parametro zero. Vi dico che la partita con il Milan resta ancora aperta“. Per il Milan, dunque, lo scenario resta apertissimo: la prossima estate potrebbe regalare il colpo che in questa sessione non è arrivato. E il nome è sempre lo stesso: Dusan Vlahovic, che potrebbe salutare definitivamente la Juve a parametro zero.