Addio Juventus? Attenzione: “Può andare al Milan!” | Calciomercato

Le strategie future di calciomercato di alcuni club di Serie A potrebbero tornare ad intrecciarsi su diversi fronti, così come già successo in estate e non solo. In particolare, attenzione a un nome che accomuna Juventus e Milan in vista della sessione di mercato di gennaio.

Duello di calciomercato tra Juve e Milan

Tra i nomi finiti nel mirino della Juventus c’è anche quello di Arnau Martinez, terzino destro di 22 anni di proprietà del Girona. Ma il club bianconero non è l’unico a pensare al gioiello spagnolo. Sul classe 2003 infatti si sarebbe mosso anche il Milan, pronto a inserirsi nella corsa già nel prossimo mercato di gennaio.

A rivelarlo è Calciomercato.com, secondo cui i rossoneri starebbero valutando l’idea di anticipare i tempi per non lasciare campo libero alla concorrenza bianconera. Sulla fascia destra effettivamente il Milan ha poche sicurezze al momento e se Athekame non dovesse ingranare subito, Tare potrebbe fiondarsi con decisione proprio su Arnau Martinez, tentando di soffiarlo alla Juve. E c’è di più.

Il Girona ha fissato una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro: una cifra importante ma non fuori portata per club del calibro di Milan e Juventus. Ma c’è anche chi parla di una clausola rescissoria presente nel contratto del ragazzo con il club spagnolo da 14 milioni di euro. Proprio per questo, la sfida potrebbe accendersi già nei prossimi mesi, con i rossoneri intenzionati a giocare d’anticipo sui bianconeri per assicurarsi uno dei terzini più interessanti della nuova generazione spagnola.