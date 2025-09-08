Juventus, terremoto Vlahovic! Idea shock: sta girando questa voce

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa dopo settimane frenetiche e piene di colpi di scena, anche per Juventus e Inter. Entrambe le big hanno lavorato molto, muovendosi su più fronti e mettendo a segno operazioni importanti. Eppure, la sensazione che resta è quella di un mercato incompleto: qualche lacuna non è stata colmata e alcune situazioni restano sospese.

E infatti, sebbene il gong sia appena suonato, le voci di mercato riguardanti sia Juve che Inter non si sono fermate. Anzi, nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione clamorosa che riguarda proprio bianconeri e nerazzurri, destinata a far discutere in vista dei prossimi mesi.

Dalla Juventus all’Inter: Marotta studia lo “scippo” di calciomercato

Il nodo principale in casa Juventus si chiama Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, nonostante un avvio di stagione incoraggiante con due gol nelle prime due gare, resta in scadenza di contratto a giugno e il rinnovo al momento appare lontano. Una situazione che complica i piani della Juve e apre scenari inattesi.

Secondo quanto trapelato, già in estate Beppe Marotta avrebbe avuto contatti diretti con Darko Ristic, agente di Vlahovic. Il numero uno nerazzurro, sempre attentissimo alle occasioni a parametro zero, avrebbe sondato la possibilità di un trasferimento all’Inter a fine stagione, quando il giocatore potrebbe liberarsi senza costi di cartellino.

Uno scenario che avrebbe del clamoroso: l’Inter pronta a soffiare il bomber ai rivali storici. E non va escluso neppure un blitz anticipato a gennaio, qualora la Juventus non trovasse l’accordo per il rinnovo. In quel caso i bianconeri sarebbero costretti a valutare la cessione a condizioni più vantaggiose, pur di non perderlo gratis la prossima estate. Una vicenda tutta da seguire, che potrebbe incendiare l’asse Juve-Inter nei prossimi mesi.