Juventus, clamoroso Thiago Motta! Notizia UFFICIALE

Un’estate che ha stravolto la Serie A. Dodici panchine cambiate, facce nuove ovunque. Eppure, nel vortice, qualcuno è rimasto fermo. Thiago Motta, dopo la parentesi bianconera finita prima del previsto, oggi è ancora lì. Senza squadra. Il nodo è che il contratto con la Juventus non è sparito. Scade solo nel 2027. Questo significa una cosa semplice: i bianconeri devono continuare a pagare. Circa 5 milioni netti a stagione (più o meno 10 lordi). Un peso che, per un tecnico ormai fuori dal progetto, non è poco. In società sperano che la faccenda si risolva presto.

Il contratto di Thiago Motta pesa ancora parecchio

Dal suo entourage la linea è chiara. «Diventerà un grande allenatore – dicono – e di proposte ce ne sono, anche dall’estero. Oggi è arrivata un’altra offerta. Deve solo scegliere la situazione giusta, quella che gli permetta di crescere». Insomma, offerte ci sono. Non firmate, non ufficiali, ma ci sono. L’impressione è che il nome resti forte fuori dall’Italia. La verità è che adesso regna l’attesa. Se dovesse trovare una panchina già nei prossimi mesi, il rapporto con la Juve si chiuderebbe del tutto. E farebbe comodo a tutti: a lui per rimettersi in gioco, al club per liberarsi di un costo. Se invece dovesse tirare lungo, la situazione resterebbe bloccata. Lui fermo, la Juventus a pagare. E il mercato che guarda. Perché, a differenza di tanti colleghi che hanno trovato subito sistemazione, Motta è ancora lì. In mezzo al guado.