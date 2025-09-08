Clamoroso Milan: addio Maignan! Scelto il sostituto: costa 40 milioni

Il futuro di Mike Maignan è rimasto uno dei grandi punti interrogativi dell’ultima sessione di calciomercato in casa Milan. Il portiere francese, più volte dato in uscita ad inizio mercato, alla fine è rimasto a Milano anche grazie al lavoro di convincimento di Tare e Allegri. Ma la realtà è che il problema non è stato risolto: il contratto del portiere francese scade a giugno e di rinnovo non si parla ormai da tempo.

Se non dovessero arrivare colpi di scena oggi difficilmente immaginabili, lo scenario sembra già scritto: Maignan lascerà il Milan a parametro zero al termine della stagione. Un errore che i rossoneri hanno già commesso in passato e che rischiano di ripetere con uno dei giocatori simbolo degli ultimi anni. Proprio su questo tema, nelle ultime ore sono emerse novità importanti, non solo sul destino del francese ma anche sul nome di chi potrebbe raccoglierne l’eredità tra i pali della porta rossonera.

Milan, addio Maignan e l’obiettivo di calciomercato

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha raccontato così la situazione: “Ho parlato con alcuni dirigenti del Milan. Nulla di ufficiale, ma la sensazione è che Maignan ce lo godremo soltanto quest’anno. Le possibilità di un rinnovo sono minime. Mike si è risentito per il trattamento ricevuto nella scorsa stagione e non vuole più avere a che fare con chi ha gestito quella vicenda. Non con il Milan, al quale darà tutto fino all’ultimo giorno, ma con certe persone che lo hanno deluso”. Un addio quindi che sembra già scritto. Ma chi potrebbe arrivare a sostituirlo?

Pellegatti ha fatto un nome preciso: Zion Suzuki, giovane portiere giapponese del Parma, che il Milan considera tra i migliori prospetti in circolazione. A confermare l’interesse rossonero è stato anche il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Quando si pensava che Maignan potesse andare al Chelsea, il Milan ha iniziato a guardarsi intorno e Suzuki è entrato nella lista, così come in quella del Napoli. Il Parma però non ha mai fatto sconti: chiede tra i 30 e i 40 milioni di euro”.

Insomma, la stima per Suzuki è concreta e riconosciuta. Resta da capire se sarà davvero lui il prescelto per raccogliere l’eredità di Maignan e diventare il nuovo numero uno della porta rossonera.