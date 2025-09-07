Tonali alla Juventus: l’annuncio improvviso fa impazzire i tifosi!

Nell’ultima sessione estiva di calciomercato la Juventus ha cercato a lungo un rinforzo di spessore per il centrocampo, ma senza successo. I bianconeri hanno seguito diversi profili, da Hjulmand a O’Riley, passando per altre soluzioni, senza però riuscire a portare a Torino il tassello richiesto. Alla fine, nessun acquisto di rilievo per la mediana.

Tra i tanti nomi circolati, però, ce n’è sempre stato uno che accende più di tutti la fantasia dei tifosi juventini e della stessa Juve: Sandro Tonali. L’ex Milan, oggi al Newcastle, è da tempo il vero grande sogno di mercato dei bianconeri. Un sogno rimasto tale durante l’estate appena trascorsa, ma che – secondo le ultime voci – potrebbe tornare attuale molto presto.

Tonali alla Juve, la clamorosa ipotesi di calciomercato

A rilanciare la suggestione è stato Massimo Pavan, giornalista molto vicino al mondo bianconero, sul canale YouTube Tastiera Velenosa. Ecco quanto rivelato dal collega: “Per il futuro la Juventus proverà a prendere Tonali se il Newcastle non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. In estate era un’operazione impossibile, ma in prospettiva diventa fattibile. Bisogna sperare che gli inglesi restino fuori dalla Champions: in quel caso i bianconeri si muoverebbero”. Pavan ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio decisamente significativo.

I rapporti tra l’entourage di Tonali e la Juve sono ottimi, e in caso di addio alla Premier il centrocampista tornerebbe in Italia solo per vestire la maglia bianconera. Nessun’altra destinazione in Serie A. Per la Vecchia Signora, sarebbe l’occasione giusta per fare quel salto di qualità a centrocampo inseguito da tempo. Una suggestione, per ora. Ma il sogno di calciomercato rappresentato da Tonali non sembra affatto tramontato in casa Juventus.