Milan, la rivoluzione continua: “Guardate chi può tornare!”

L’estate del Milan è stata tutto fuorché tranquilla. Tra cambi ai vertici e rivoluzioni di calciomercato, i rossoneri hanno voltato drasticamente pagina rispetto al recente passato. In dirigenza è arrivato Igli Tare come nuovo DS, mentre in panchina si è scelto di affidarsi a un grande ritorno: quello di Massimiliano Allegri. Poi il calciomercato vero e proprio ha fatto il resto, ridisegnando in profondità la squadra.

Sono partiti tanti giocatori, anche di peso, e al loro posto sono arrivati volti nuovi: alcuni big di caratura internazionale, altri profili più giovani e da far crescere. Un ribaltone di mercato che ha cambiato completamente il volto della rosa del Milan. Come sempre, sarà il campo a stabilire se questa rivoluzione avrà innalzato davvero il livello della squadra. Ma attenzione: la rivoluzione generale non è finita qui.

Possibile ritorno clamoroso al Milan: arrivano conferme

Tra le novità che bollono in pentola, ce n’è una decisamente importante. Adriano Galliani potrebbe infatti tornare al Milan, oltre sette anni dopo l’addio. Non come amministratore delegato, ruolo che lo ha reso storico protagonista di un’epoca vincente, ma come consulente di RedBird, al fianco di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Il dirigente brianzolo avrebbe già avuto un primo incontro con Giorgio Furlani e con i vertici di via Aldo Rossi, con tanto di stretta di mano in attesa di sviluppi. Tutto, però, dipende da un passaggio fondamentale: la cessione del Monza. Come riportato anche da MilanNews, soltanto dopo il closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures per la vendita del club brianzolo Galliani sarà libero di dire sì al “suo” Milan.

Se l’operazione dovesse andare in porto, per Galliani si chiuderebbe un cerchio speciale: dall’avventura al Monza a un nuovo ruolo da consigliere in rossonero. Un ritorno che avrebbe il sapore della storia e che sicuramente la piazza accoglierebbe con grande entusiasmo.