Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic: annuncio clamoroso

Sembrava già con la valigia pronta e invece Dusan Vlahovic è rimasto a Torino. Qui su Reggionelpallone.it noi lo avevano anticipato. Lo avevamo pensato. E ne avevamo già parlato in questi giorni. L’ultima estate di mercato doveva essere quella dell’addio: contratto in scadenza nel 2026, Juventus pronta a voltare pagina e a ridisegnare l’attacco.

Calciomercato, la Juventus sta facendo diverse valutazioni

Lo abbiamo detto e riportato tante volte: il piano era estremamente chiaro. Ossia quello di portare a casa Randal Kolo Muani e Jonathan David. Due colpi per cambiare volto al reparto offensivo. Ma le trattative non sono andate come sperato. Nessuno dei due è arrivato, e così Vlahovic è rimasto. Non per caso, ma per necessità. E ora la Juve deve fare i conti con una nuova realtà. Il contratto del serbo scade a giugno 2026. Il tempo stringe, perché tra pochi mesi potrebbe liberarsi a costo zero. Uno scenario che a Torino non vogliono neanche immaginare. Ecco perché prende corpo l’idea del rinnovo: prolungare l’accordo e ridisegnare anche il peso economico dell’ingaggio, oggi pesante sulle casse bianconere. E questo noi possiamo dirlo: sarebbe un bel colpo di scena.

Vlahovic, intanto, continua a essere centrale nel progetto di Igor Tudor. Gol, presenza fisica, leadership silenziosa. Non un giocatore qualsiasi, ma un numero 9 difficile da sostituire. La società lo sa e sta cercando il modo di blindarlo, convincendolo che Torino può ancora essere casa sua. Nulla è deciso, certo. Le prossime settimane serviranno per capire la volontà del giocatore e le mosse della dirigenza. Ma una cosa è chiara: la Juve non vuole rischiare un addio gratuito. Meglio provarci con un rinnovo, piuttosto che restare a guardare mentre un altro big lascia senza portare un euro in cassa.