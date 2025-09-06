Vlahovic-Juventus, arriva un annuncio clamoroso di mercato

Dusan Vlahovic torna al centro delle voci di mercato. Stavolta dall’estero, dalla Turchia, dove rimbalza la notizia di un interesse forte del Galatasaray. Il club di Istanbul starebbe pensando a un assalto già a gennaio, con una proposta concreta per il cartellino.

Secondo indiscrezioni rilanciate da Top Calcio 24, il Galatasaray non avrebbe dubbi: il profilo giusto per rinforzare l’attacco è quello del centravanti serbo, classe 2000, già protagonista in Serie A e punto fermo della sua nazionale. Un tentativo vero, non solo chiacchiere. Il problema – e non è un dettaglio – riguarda la volontà del giocatore. Vlahovic non sembra intenzionato ad ascoltare offerte. L’idea resta la stessa di sempre: restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto. Motivi? Prima di tutto l’ingaggio. Il serbo guadagna circa 12 milioni netti per questa stagione, cifra che non intende lasciare sul tavolo. Ma c’è anche una questione di orgoglio: Vlahovic vuole dimostrare di poter incidere ancora a Torino, con la maglia bianconera addosso.

Cosa aspettarsi a gennaio

Il Galatasaray ci proverà, questo sembra certo. Ma la sensazione è che, almeno per gennaio, la strada sia tutta in salita. A meno di cambiamenti improvvisi, Vlahovic non si muoverà. Non ora, non a queste condizioni. E così, il suo futuro resta legato a Torino. Almeno fino a giugno. Poi, come sempre nel mercato, si vedrà.