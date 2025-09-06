Juventus, colpo di scena Vlahovic! Poco fa l’annuncio: “E’ sicuro che…”

Tra i tormentoni estivi di calciomercato c’è stato senza dubbio quello che ha riguardato il destino di Dusan Vlahovic della Juventus. Il centravanti serbo è in scadenza di contratto con il club bianconero alla fine di questa stagione. Per questo la Juve, per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo giugno, ha cercato una soluzione in uscita che potesse garantire un introito economico a fronte della partenza del classe 2000.

Il Milan in particolare ci ha fatto più di un pensiero, con Allegri che apprezza Vlahovic e avrebbe gradito tornare ad allenarlo anche a Milano. Una suggestione di mercato decisamente importante e di cui si è parlato molto durante l’estate, ma che si è conclusa con un nulla di fatto. Altre piste non si sono praticamente mai aperte concretamente e a fine mercato la Juventus si è ritrovata con il cerino in mano e con il problema Vlahovic irrisolto.

Un problema solo parzialmente mitigato dai due gol del serbo nelle prime due giornate di campionato. Ma a livello economico e progettuale, la grana rimane eccome. Vlahovic percepisce infatti uno stipendio monstre e un suo eventuale addio a zero farebbe decisamente male alle casse bianconere. Occhio però al possibile colpo di scena riguardante il futuro di Vlahovic alla Juve.

Vlahovic-Juventus, la novità di calciomercato

La Vecchia Signora vuole trovare una soluzione al problema, prima che sia veramente troppo tardi. A tal proposito, occhio a quanto rivelato dal noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo consueto editoriale per TMW: “Di sicuro verrà fatto prossimamente un tentativo per il rinnovo di Vlahovic. L’attaccante serbo è partito bene e in questa stagione vorrà dimostrare ancora di più il suo valore. La Juventus proverà a proporgli un nuovo contratto. Da capire come risponderà lui, che teoricamente da febbraio potrebbe firmare per un altro club“. Attenzione dunque all’ipotesi rinnovo: una pista difficile ma non impossibile, che permetterebbe alla Juve di avere più tempo a disposizione per trovare una nuova sistemazione sul mercato a Vlahovic, magari anche spalmandogli il pesantissimo ingaggio su più anni.