Juventus, il calciomercato è ancora vivo: pronto un colpaccio!

Il calciomercato estivo è terminato solo da qualche giorno ma adesso si continua comunque a parlare di quello che potrebbe succedere da qui a breve. In questo senso, tutto lascia pensare che uno dei nomi più grossi che circolano in casa Juve, ha un volto molto preciso. E quello di Leonardo Balerdi torna sempre. Difensore argentino, oggi colonna dell’Olympique Marsiglia, ma già da mesi al centro dei radar di club importanti. La Juventus, su tutti. E poi l’Atletico Madrid, che osserva e prende nota.

Calciomercato, la Juventus si muove in anticipo

La scorsa estate, alla fine, non è successo nulla. Non perché mancassero i club interessati, ma perché le offerte non erano considerate all’altezza. Troppo basse, troppo poco convincenti. Il Marsiglia ha preferito tenerlo, senza forzare. Adesso però la musica è cambiata. Dall’ambiente OM filtra la volontà di ascoltare proposte nell’estate 2026. «Appuntamento alla prossima estate», ha scritto un account vicino al club. Segnale chiaro: la porta è socchiusa. E qui entra in gioco la Juventus, che con Comolli e Modesto ha già iniziato a programmare il futuro. L’idea è quella di muoversi in anticipo, evitando aste pericolose e provando a spiazzare la concorrenza.

Il prezzo fissato l’estate scorsa era di circa 40 milioni di euro. Non poco, certo. Ma la cifra potrebbe crescere se Balerdi dovesse ritagliarsi spazio in Champions League. Perché lì le vetrine valgono doppio. Al contrario, se restasse schiacciato dalla concorrenza (Medina, Aguerd, Pavard), il valore potrebbe scendere. Tutto dipende dal minutaggio. Ecco perché le prossime settimane saranno decisive. Per il giocatore e, di riflesso, per i club che lo seguono.

La Juventus lo tiene d’occhio da tempo, alla ricerca di un difensore affidabile per il futuro. L’Atletico Madrid lo ha già sondato, ma non ha mai affondato il colpo. Entrambe le squadre aspettano, osservano e fanno i conti con i propri bilanci. Per ora resta una certezza: Leonardo Balerdi sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo. Non un’idea, non un sogno, ma una possibilità concreta. E quando c’è di mezzo la Juve, il rumore è destinato solo a crescere.