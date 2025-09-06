Calciomercato, il Milan non si ferma: guardate chi arriva a gennaio!

Milan, rivoluzione generale ma incompiuta: a gennaio nuove mosse di calciomercato in programma. Ecco gli obiettivi rossoneri in vista della sessione invernale.

L’estate del Milan è stata segnata da una vera e propria rivoluzione. Prima i cambi ai vertici, con l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina. Poi la profonda ristrutturazione della rosa: via diversi giocatori, anche di primissimo piano e con incassi importanti, dentro nuovi acquisti per costruire una squadra più vicina alle idee del tecnico.

Nonostante i numerosi movimenti di calciomercato però, qualcosa è rimasto incompiuto. Alcuni obiettivi fissati in estate non sono stati raggiunti, e sarà quindi il mercato di gennaio a rappresentare il momento giusto per colmare le lacune rimaste. A tal proposito, nelle ultime ore sono arrivate novità interessanti.

Milan, le strategie di calciomercato per gennaio

A fare il punto è stato l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale per TMW ha raccontato i piani rossoneri: “Di sicuro chi si dovrà muovere a gennaio è il Milan.”. Il giornalista ha poi sottolineato che il Diavolo potrebbe puntare su un nuovo centravanti visto che lo scambio con la Roma tra Gimenez e Dovbyk non si è concretizzato. Ma il primissimo obiettivo del Milan per gennaio in realtà sarebbe un altro.

Sempre Ceccarini ha spiegato: “E poi c’è il capitolo difensore. I rossoneri avevano messo in conto di prendere un centrale di esperienza e dopo aver trattato senza esito Akanji si sono lanciati su Gomez del Liverpool. Un’operazione già difficile di per sé, a maggior ragione a poche ore dal gong con i Reds. Gli accordi c’erano ma poi è mancato il tempo per definire tutto. Di sicuro Allegri chiederà un intervento e per questo Tare a gennaio ci riproverà magari valutando anche altre ipotesi” . Il centrale difensivo rappresenta dunque la vera urgenza del Milan in vista del mercato invernale. Gomez resta un nome da tenere in considerazione, ma la lista del Milan è lunga e potrebbe anche riservare nuove sorprese.