Juventus, notizia bomba: annuncio improvviso su Vlahovic!

Nuove voci di mercato scuotono l’ambiente bianconero. In casa Juventus si continua a parlare di quello che è successo ma anche di quello che potrebbe succedere. Questa volta il nome di Dusan Vlahovic è finito nel mirino del Galatasaray, pronto – secondo indiscrezioni turche rilanciate da Top Calcio 24 – a tentare l’assalto già nella finestra di gennaio.

L’interesse del Galatasaray

Il club di Istanbul avrebbe messo sul tavolo l’idea di un’offerta concreta per il cartellino del centravanti serbo, classe 2000. Un tentativo serio, almeno nelle intenzioni, per regalare ai tifosi giallorossi un colpo ad effetto a metà stagione.

La posizione di Vlahovic

Il problema? Vlahovic non sembra interessato. Anzi, il suo obiettivo resta lo stesso da mesi: restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto. L’accordo, ricordiamolo, dura fino a giugno e prevede un ingaggio da 12 milioni di euro netti per questa stagione. Rinunciarci, al momento, non è nei piani del giocatore.

La Juventus osserva

La Juve, con Igor Tudor in panchina e la nuova dirigenza guidata da Comolli e Modesto, si trova così davanti a uno scenario già visto: voci di offerte, tentativi dall’estero, ma un centravanti che non si muove. E che, almeno fino a fine stagione, non ha intenzione di cambiare maglia.