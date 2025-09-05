Clamoroso: Tonali alla Juventus! Poco fa l’annuncio improvviso

La ricerca di un nuovo centrocampista di grande spessore nell’ultimo calciomercato estivo non ha portato frutti in casa Juventus. I bianconeri hanno trattato diversi profili importanti, da Hjulmand a O’Riley, giusto per citarne solamente un paio tra i tanti. Ma alla fine la Juve non ha comprato nessuno là in mezzo.

Tra i nomi accostati alla Signora c’è sempre stato anche quello di Sandro Tonali del Newcastle, che rappresenta il vero grande sogno di mercato della Juventus ormai da diverso tempo. Un sogno rimasto tale in estate ma che – stando alle ultime news di calciomercato – potrebbe veramente tornare concretamente di moda in vista della prossima stagione. In queste ore infatti è arrivata un’indiscrezione decisamente clamorosa sulla possibilità di vedere Tonali alla Juve nel prossimo futuro.

Tonali sogno di calciomercato della Juventus: le ultime notizie

A parlarne è stato il noto giornalista sempre molto vicino all’ambiente bianconero Massimo Pavan, che sul canale YouTube Tastiera Velenosa ha spiegato: “Per il futuro, la Juventus si fionderà su Sandro Tonali per il centrocampo qualora il Newcastle non dovesse qualificarsi alla prossima edizione di Champions League. In estate era impossibile. Però per il futuro è possibile. Per vedere Tonali alla Juve bisogna tifare affinché il Newcastle non si qualifichi alla Champions. I rapporti tra gli agenti del giocatore e la Juventus sono ottimi e se ci fosse questa possibilità, Tonali tornerebbe in Italia solo per i bianconeri. L’unica società per cui tornerebbe in Serie A è la Juventus e sarebbe quel centrocampista che permetterebbe di fare quel salto di qualità a centrocampo”.