Calciomercato Juve, Balzarini lancia la bomba: “Vi dico che…”

La Juventus lavora sul campo ma anche fuori. E uno dei dossier più caldi riguarda Kenan Yildiz, talento che ha già fatto intravedere lampi importanti. Non solo titolare del futuro, ma sempre più uomo su cui costruire. Questi sono giorni particolarmente caldi in cui non si parla d’altro. Il calciomercato estivo ha chiuso i battenti, è vero. Ma le indiscrezioni che stiamo raccogliendo sembrano dare delle indicazioni molto chiare anche rispetto a quello che potrebbe succedere da qui a breve. Con la Juventus che potrebbe muovere più di qualche passo verso altre direzioni, sempre legate – appunto – al mercato.

Il rinnovo (anzi, il prolungamento)

Come raccontato da Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, il discorso è ormai ben avviato. Più che un rinnovo vero e proprio, va detto, si tratta di un prolungamento. Il contratto attuale scade nel 2029, l’idea è spostare l’asticella al 2030. E non solo: le cifre cambieranno. Oggi Yildiz guadagna circa 1,5 milioni netti. Si salirà, gradualmente: 3,5 o 3,6 come base, fino ad arrivare a 5 milioni. Segnale forte: la Juventus vuole blindarlo e farne un riferimento. Possiamo tranquillamente dire che questo modo di fare da parte della Juventus, è un modo che ci piace. Almeno noi di Reggionelpallone.it, infatti, pensiamo che in un calcio che va da tutt’altra parte, premiare un giovane su cui puntare in questo modo, non può che essere una buona notizia. Per tutti.

L’idea della bandiera

E qui arriva la parte simbolica. La Juve, lo sappiamo, negli ultimi anni ha faticato a tenersi giocatori-bandiera. Sono rimasti in pochi, pochissimi. L’intenzione adesso è invertire la tendenza: fare di Yildiz una bandiera. Un concetto che Balzarini sottolinea: “Vedremo se esistono ancora, le bandiere. Ce ne sono rimaste davvero poche. Ma la Juve si vuole impegnare”. Come anticipato, apprezziamo questo modo di fare. Che ci ricorda qualcosa di particolare. Appunto, relativo ad Alex Del Piero.

C’è – infatti – anche un filo che collega Yildiz alla storia recente. Quello con Alessandro Del Piero. I due si sentono spesso, si parlano. L’ex capitano lo consiglia, gli dà dritte, lo accompagna. Yildiz ha scelto la maglia numero 10, un’eredità pesante. E il suo sogno dichiarato è diventare il “nuovo Del Piero”. Balzarini ci tiene però a sottolinearlo: le etichette rischiano di essere ingombranti. Meglio che sia semplicemente Kenan Yildiz, con la sua crescita e la sua voglia di imporsi. Per la società il messaggio è chiaro: puntare su un giovane che, oltre al talento, sembra avere la testa giusta. Farne un simbolo, dentro e fuori dal campo. E in un calcio che spesso brucia i ragazzi in fretta, l’idea di avere un Yildiz bandiera non è solo suggestiva. È una strategia. E allora non resta altro da fare che attendere per vedere quello che succederà. Certamente, però, questo è un segnale estremamente chiaro: la Juve ha tutta l’intenzione di puntare su un ragazzo che presto diventerà uomo. E la voglia di darlo via per farci qualche soldo sopra, non è contemplata. E menomale.