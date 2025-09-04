Milan, colpo di scena! Svelati due veri obiettivi a sorpresa

Anche se la sessione estiva di calciomercato si è chiusa da poco, attorno al Milan continuano a circolare indiscrezioni e possibili scenari futuri. L’ultimo sprint di agosto ha lasciato sensazioni contrastanti: da un lato la soddisfazione per due colpi di grande livello come Nkunku e Rabiot, dall’altro il rammarico per alcune operazioni di mercato rimaste incompiute, soprattutto nel reparto difensivo.

Proprio su questo fronte arrivano novità interessanti. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato alcuni retroscena legati a nomi che i rossoneri avevano effettivamente preso in considerazione. Profili che non si sono concretizzati nelle ultime ore di calciomercato ma che potrebbero magari tornare d’attualità anche nelle prossime finestre di mercato in ottica Milan.

Milan, due possibili idee di calciomercato per il futuro

Secondo Moretto, il Milan aveva valutato la possibilità di comprare anche un nuovo terzino destro dopo la partenza di Alex Jimenez al Bournemouth. I giocatori finiti sul taccuino sono stati due giovani spagnoli cresciuti nell’orbita calcistica di Barcellona.

Il primo è Arnau Martínez del Girona, laterale con una clausola rescissoria da 14 milioni di euro: una cifra abbordabile per diversi club, anche se negli ultimi giorni di mercato la società catalana aveva chiuso la porta, se non davanti al pagamento integrale della clausola. Alla fine il giocatore ha scelto di restare, ma i contatti con il Milan ci sono stati.

L’altro profilo seguito è stato quello di Héctor Fort, prodotto del vivaio del Barcellona. In questo caso il nodo non era economico, bensì tecnico: il ragazzo voleva un progetto che gli garantisse continuità di impiego. Per questo motivo ha accettato il prestito secco all’Elche, dove potrà giocare con maggiore regolarità.

Due piste di mercato che non si sono concretizzate in estate per il Milan, ma che restano annotate sul taccuino di Tare. Arnau Martínez e Héctor Fort potrebbero infatti tornare a essere obiettivi credibili per il Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato.