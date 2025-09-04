Mercato Juve, annuncio clamoroso su Yildiz

Tra i tanti movimenti dell’ultima sessione di calciomercato della Juventus, conclusa con colpi rumorosi nelle ultime 24/36 ore, una certezza non è mai stata messa in discussione: Kenan Yildiz non si tocca.

Yildiz blindato: il progetto della Juve

Il giovane talento turco, classe 2005, è considerato da Comolli e Modesto il perno attorno a cui costruire la Juve del futuro. Non solo una promessa, ma già oggi una realtà. E per questo è pronto un rinnovo pesante, un segnale forte al mercato e ai tifosi.

Secondo Sportmediaset, l’intesa raggiunta già prima dell’estate verrà ufficializzata a breve: contratto fino al 2030, con opzione per il 2031. Una firma che vale più di mille parole.

Ingaggio raddoppiato (e non solo)

Il nuovo accordo porterà un netto salto economico. Dall’attuale 1,5 milioni di euro netti più bonus, Yildiz salirà a una base di 3,5-3,6 milioni. Cifra che, grazie ai premi, potrà crescere stagione dopo stagione fino a superare i 5 milioni. Un balzo che lo collocherà tra i giocatori più pagati della rosa: alle spalle di Dusan Vlahovic, ma già al livello di big come Bremer e Jonathan David.

Il futuro bianconero riparte da lui

Per Tudor non ci sono dubbi: Yildiz è un titolare del presente e il simbolo della Juventus che verrà. Incedibile sul mercato, blindato da un contratto lungo, valorizzato con uno stipendio da leader. Insomma, mentre il club ha cambiato tanto in attacco nelle ultime settimane, una pedina è rimasta sempre al centro della scacchiera. E da qui al 2030, il nome è destinato a pesare sempre di più: Kenan Yildiz, il volto della nuova Juve.