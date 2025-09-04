Clamoroso Juventus: colpaccio da 50 milioni… a parametro zero!

Il calciomercato non finisce mai e la Juventus ne sa qualcosa. Stando infatti alle ultime news di mercato che stanno rimbalzando direttamente dall’Inghilterra, la Juve starebbe già pensando a un possibile colpo top a costo zero.

Nell’ultima sessione estiva di mercato la Juventus ha concluso diverse operazioni, sia in uscita che in entrata. Ma la Vecchia Signora non pare volersi fermare e, anzi, starebbe già guardando al futuro e progettando le prossime mosse di calciomercato. A tal proposito, attenzione a un nome veramente importante accostato in queste ultime ore ai bianconeri.

Juve, possibile colpaccio di calciomercato a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus guarda anche al mercato internazionale per rinforzare la difesa in vista del futuro e uno dei nomi finiti sul taccuino bianconero è quello di Marc Guehi. Centrale classe 2000 del Crystal Palace, nato in Costa d’Avorio ma naturalizzato inglese, negli ultimi anni si è imposto in Premier League con prestazioni solide e continue. Tanto da essere diventato uno dei pezzi pregiati dell’ultimo mercato estivo. Ma alla fine Guehi è rimasto al Palace ed è qui che entra in gioco la Juve.

Secondo quanto riportato dal Guardian, il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno, piace molto ai bianconeri ma non solo: su di lui ci sarebbero infatti anche club del calibro di Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool, che già in estate è stato vicino a chiudere l’operazione. Guehi ha una valutazione che si aggira attorno ai 50 milioni di euro e per questo rappresenta una ghiottissima occasione di calciomercato a costo zero in vista della prossima estate. Ma forse, non solo.

La domanda infatti è ora una: la Juventus proverà ad affondare il colpo subito a gennaio, presentando un’offerta al Crystal Palace, o preferirà attendere l’estate per tentare il colpo a parametro zero? Quel che è certo è che la concorrenza è folta e la corsa a Guehi promette scintille.