Calciomercato Juventus, spunta nome clamoroso a zero euro!

Il nome di Miralem Pjanic torna a circolare tra i tifosi della Juventus. L’ex centrocampista bosniaco, classe 1990, è infatti attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura con il CSKA Mosca.

Pjanic senza squadra

Oggi Pjanic è in cerca di una nuova sistemazione. Niente contratto, nessun accordo chiuso. E come spesso accade in questi casi, sui social si è subito acceso il dibattito: qualcuno lo vorrebbe di nuovo a Torino, altri no. Un ritorno che, va detto, non è mai stato preso in considerazione dalla società. In casa Juve, al momento, non c’è alcuna idea di offrirgli un contratto a parametro zero.

Le reazioni online sono contrastanti. Da una parte chi pensa che un giocatore con l’esperienza e la qualità di Pjanic potrebbe dare una mano a una squadra giovane, ancora in costruzione. Dall’altra chi invece lo considera ormai “bollito”, troppo lento, fuori ritmo per il calcio di oggi. Una discussione che ricorda quelle di tanti altri ex, tra nostalgia e realismo.

La realtà dei fatti

La verità sta nel mezzo ma il finale è chiaro: Pjanic non tornerà a vestire la maglia della Juventus. La sua storia in bianconero si è chiusa, lasciando comunque un segno con le vittorie e i successi del recente passato. Per lui adesso resta da capire dove potrà ripartire. Per i tifosi bianconeri, invece, il suo nome resterà più che altro un ricordo. Bello, discusso, ma pur sempre passato.