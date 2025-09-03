Milan, pazza idea di mercato: “Colpaccio immediato a parametro zero!”

Il calciomercato del Milan ha lasciato dietro di sé un mix di entusiasmo e perplessità. Da una parte ci sono stati colpi importanti, operazioni convincenti e incassi notevoli dalle tante cessioni. Dall’altra, la sensazione diffusa è che qualcosa manchi ancora: un mercato ricco ma non del tutto completo.

L’arrivo di campioni di spessore internazionale come Modric, Nkunku e Rabiot ha acceso i tifosi. Su altri innesti invece restano dubbi che solo il campo potrà chiarire. Una cosa però sembra evidente: se il centrocampo appare oggi il reparto più attrezzato della rosa, lo stesso non si può dire della difesa, che continua a dare la sensazione di essere rimasta un passo indietro.

I nuovi terzini non hanno convinto fino in fondo e al centro mancava quel rinforzo di esperienza e personalità che era stato indicato da Tare come obiettivo per gli ultimi giorni di mercato. Eppure, il calciomercato non è davvero finito: la finestra che riguarda gli svincolati è ancora aperta e da lì potrebbe arrivare una soluzione interessante per colmare le lacune della rosa del Milan.

Occasione di calciomercato a zero: il Milan ci pensa

Nelle ultime ore è rimbalzato con forza un nome che a Milano conoscono bene: Takehiro Tomiyasu. L’ex Bologna si è liberato dall’Arsenal e oggi è sul mercato senza contratto. Per caratteristiche, rappresenterebbe esattamente il profilo che al Milan manca.

Ancora 26enne e con esperienza internazionale, il giapponese è capace di giocare sia da centrale di difesa che da terzino destro: due ruoli che nei piani rossoneri avrebbero ancora bisogno di rinforzi veri. Duttilità, qualità e affidabilità: caratteristiche che Tomiyasu ha dimostrato in passato, anche se resta un’incognita importante. Il classe ’98 è infatti reduce da un grave infortunio e non è ancora pronto a tornare in campo.

Il Milan potrebbe pensarci seriamente, magari dopo aver verificato con attenzione le sue condizioni fisiche. Per ora resta solo un’idea, una suggestione. Ma tra gli svincolati rimasti, Tomiyasu è senza dubbio uno dei pezzi più appetibili e l’occasione per riportarlo in Serie A non può essere scartata a priori.