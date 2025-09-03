Juventus, notizia folle di calciomercato nella notte

Le trattative a volte girano in un lampo. E il mercato della Juventus lo ha dimostrato ancora una volta. Come riporta la Gazzetta, erano circa le tre di notte quando dal Psg è arrivata la telefonata. Un’apertura improvvisa: «Sì, possiamo dare Kolo Muani in prestito secco». Una mossa a sorpresa, arrivata quando ormai i giochi erano praticamente chiusi.

Il problema? La Juventus aveva già cambiato rotta. I bianconeri, stanchi di attese infinite, avevano virato su Loïs Openda e l’accordo era praticamente definito. Tempismo sbagliato, insomma. Il sì dei francesi è arrivato troppo tardi.

E così la storia si è chiusa con un colpo di scena: Kolo Muani finisce di nuovo in affitto, stavolta al Tottenham, per 5 milioni. Una cifra tutto sommato contenuta, ma che non ha spostato le scelte della Juve. La Signora, in pochi giorni, è riuscita a fare quello che non le era riuscito con i parigini: chiudere un’operazione pulita, rapida, vantaggiosa per tutte le parti.

Il finale dice molto del calciomercato. Bastano poche ore, a volte pochi minuti, per cambiare lo scenario. Il Psg apre, ma la Juve ha già chiuso. Kolo Muani in Premier, Openda a Torino. E la sensazione che, anche questa volta, sia stata solo questione di tempo.