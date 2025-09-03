Folle voce di mercato: “Addio Juventus, andrà all’Inter!”

Il calciomercato estivo si è chiuso dopo una sessione molto intensa per le big della nostra Serie A, Juventus e Inter incluse. Sia bianconeri che nerazzurri hanno operato in diverse direzioni, ma entrambi i club non sono riusciti a fare proprio tutto quello che avrebbero voluto. La sensazione è che sia per Juve che per Inter sia stato un mercato un po’ incompleto, che lascia ancora qualche lacuna o qualche situazione in sospeso.

Detto questo – nonostante la sessione sia appena conclusa – le news e le indiscrezioni non smettono di circolare. Anzi, attenzione in particolare a una voce di calciomercato decisamente clamorosa che riguarda proprio Juventus e Inter in vista del prossimo futuro.

Clamoroso scenario di calciomercato: dalla Juve all’Inter

Parlando di questioni rimaste in sospeso, in casa bianconera c’è sicuramente quella relativa al futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo, nonostante i due gol nelle prime due partite di campionato, rimane in scadenza di contratto alla fine di questa stagione e l’opzione rinnovo con la Juventus appare ancora remota.

Sappiamo che in estate Marotta ha già avuto qualche contatto diretto con Ristic, il procuratore di Vlahovic. Le indiscrezioni confermano come il numero uno nerazzurro – sempre molto attento a questo tipo di occasioni di calciomercato a parametro zero – abbia prospettato all’entourage dell’attaccante la possibilità di trasferirsi all’Inter da svincolato la prossima estate.

I nerazzurri dunque potrebbero veramente pensare al possibile “scippo” di mercato ai danni della Juve, ma non è neanche escluso un possibile tentativo dell’Inter a gennaio, quando i bianconeri – in assenza di un rinnovo – saranno costretti a cedere Vlahovic a condizioni economiche davvero favorevoli se non vorranno perderlo a zero. Occhio dunque ai possibili sviluppi di calciomercato sul fronte Vlahovic sull’asse Juventus-Inter.