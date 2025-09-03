Calciomercato Inter, bomba improvvisa: “Può dire addio adesso”

Tornano i rumors su Hakan Calhanoglu. Ancora una volta con il Galatasaray sullo sfondo e l’idea, suggestiva per qualcuno, di un ritorno in Turchia.
In patria ne parlano con insistenza. Anche dalla Germania arrivano rilanci sull’interesse del club giallorosso. E la spiegazione sarebbe semplice: il mercato turco resta aperto fino al 12 settembre, quindi c’è ancora margine per sognare un colpo a sorpresa.
Ma qui arrivano le verifiche di Sky Sport. Nessun riscontro. Nessuna trattativa in corso. Le parole di Gianluca Di Marzio in diretta hanno spento rapidamente l’eco della voce: «In Turchia parlano di interessi del Galatasaray per Calhanoglu. Abbiamo verificato, nulla».
Uno scenario che non decolla
Il centrocampista turco, oggi colonna dell’Inter di Simone Inzaghi, non sembra destinato a muoversi. Né i nerazzurri hanno intenzione di aprire discorsi. Si parla, è vero, ma di concreto non c’è nulla. Insomma, per ora solo chiacchiere. Il mercato in Turchia andrà avanti ancora qualche giorno, ma senza conferme difficilmente si trasformerà in qualcosa di più.