Juventus, hai fatto un disastro? Annuncio poco fa

A parlare questa volta è stato Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Tema caldo: il mercato della Juventus, l’arrivo possibile di Loïs Openda, e soprattutto il momento di forma travolgente di Dusan Vlahovic.

«Openda? Con un Vlahovic così, ha davvero senso prenderne un altro?», la domanda che Jacobelli ha lanciato in diretta. Una provocazione, certo, ma non troppo. Perché quando un attaccante del calibro di Vlahovic entra in condizione e segna con continuità, beh, molte discussioni cambiano direzione. “È chiaro che risolve tanti problemi della propria squadra”, ha aggiunto.

Poi lo spunto che apre altri scenari. “Non si parla mai di un’altra possibilità – ha osservato Jacobelli – e cioè che nell’arco della stagione le parti, chi cura gli interessi di Vlahovic e la Juventus, possano raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto”.

Una lettura interessante, quasi un cambio di prospettiva. Perché se il rendimento del serbo resta questo, l’idea di un rinnovo non è poi così remota. La Juventus, intanto, continua a lavorare su più tavoli. Da un lato le valutazioni su profili come Openda, più giovane e forse più sostenibile dal punto di vista economico. Dall’altro la realtà: un Vlahovic che segna, convince e si candida a restare al centro del progetto. Domanda aperta: serve davvero un altro centravanti, adesso? O è meglio blindare quello che si ha già in casa?