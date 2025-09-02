Juventus, addio clamoroso: “Va alla Roma a parametro zero!”

La sessione stiva di calciomercato si è appena chiusa, ma le voci, le news e le indiscrezioni non smettono di circolare. Lo sa bene la Juventus, che tra l’altro è tra i club di Serie A che non ha risolto a pieno tutte le sue situazioni e ha ancora alcuni fronti aperti da definire in vista del futuro.

La lista non sarebbe corta, ma in queste ultime ore sono arrivati aggiornamenti decisamente importanti per un giocatore bianconero in particolare, che potrebbe lasciare la Juve a parametro zero per trasferirsi in un’altra big di Serie A, cioè la Roma di Gasperini.

Dalla Juventus alla Roma, l’indiscrezione di calciomercato

Attenzione al futuro, sempre più in bilico, di Weston McKennie. Nelle scorse ore il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato come il rinnovo tra il centrocampista americano e la Juve sia non solo in alto mare, ma anche seriamente a rischio. L’accordo tra le parti sarebbe molto complicato da trovare ed ecco dunque aprirsi lo scenario del possibile addio. Ma c’è di più.

Secondo quanto riportato infatti da Radio Radio, lo scenario che prende corpo è chiaro: McKennie potrebbe arrivare alla prossima estate senza prolungare il suo accordo con i bianconeri, liberandosi così dalla Juventus a parametro zero. Una situazione della quale potrebbe approfittare soprattutto la Roma, che già in questa sessione di mercato aveva provato a portarlo nella Capitale. Il club giallorosso continua a seguirlo e sarebbe pronto a cogliere l’occasione se la Juve non dovesse riuscire a trattenerlo. La Vecchia Signora è dunque avvisata.