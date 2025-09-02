Colpaccio Inter, Marotta spiazza tutti: “Arriva a gennaio!”

In casa Inter un possibile rinforzo che non è arrivato nella finestra di calciomercato estiva appena conclusa potrebbe non essere stato cancellato, ma soltanto rinviato. L’idea della dirigenza nerazzurra è chiara: aspettare qualche mese e poi, a gennaio, affondare un altro colpo per regalare al nuovo allenatore un’alternativa in più nel reparto arretrato.

I soldi ci sono, ma nessuno a Viale della Liberazione vuole sprecarli in fretta. Meglio prendersi tempo e scegliere con calma. Ma, a tal proposito, nel mirino effettivamente c’è un nome ben preciso sul quale Marotta è pronto a fiondarsi nuovamente proprio a gennaio.

Ecco l’obiettivo di calciomercato dell’Inter per gennaio

Attenzione a Oumar Solet, uno dei profili che i dirigenti nerazzurri seguono da tempo e che continua a rimanere in lista. L’Inter ha appurato, ancora una volta, le sue qualità nella sconfitta casalinga contro l’Udinese. Una ragione in più – se ce ne fosse stato bisogno – per convincersi della bontà dell’investimento.

La trattativa non è mai decollata in estate, ma nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare. Marotta e Ausilio hanno provato a portarlo a Milano proponendo un prestito con diritto di riscatto all’Udinese, ma la risposta è stata negativa. L’Inter ha preferito non forzare e rimandare il discorso, anche alla luce delle vicende giudiziarie che coinvolgono Solet.

Lo scenario resta però rinviato in vista del mercato invernale. Sei mesi di attesa che serviranno a capire se sarà davvero lui l’uomo giusto per la difesa nerazzurra. Quel che è certo è che Solet rimane nei pensieri di Marotta e Ausilio, che potrebbero affondare il colpaccio a gennaio.