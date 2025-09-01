Juventus, Balzarini dà novità pesantissime di calciomercato

Gianni Balzarini lo ha detto chiaro sul suo canale YouTube: il nome che continua a girare in casa Juventus è quello di Randal Kolo Muani. Sempre lui, ormai. Alla fine, salvo sorprese, il francese è quello che potrebbe davvero arrivare.

Calciomercato, la Juventus ha le idee chiare su Kolo Muani

«Il caso è quello – ha spiegato – Kolo Muani è il nome, il nome effettivo. La Juve sta ragionando su come alzare la parte fissa, quindi il prestito oneroso. E magari sfruttare anche l’aumento di capitale per restare dentro i paletti del fair play finanziario della prossima stagione». Un discorso che sembra tecnico, contabile. Ma in realtà è molto semplice: la Juve ci pensa davvero, non è un’idea lanciata lì per caso. Balzarini ha aggiunto un dettaglio che non è passato inosservato. Igor Tudor continua a ripetere: “Mancano due giorni”. Due giorni, due e mezzo, non importa. Il senso è chiaro: la finestra non è chiusa. C’è ancora un margine. E qui la chiave sta proprio nelle parole dell’allenatore. Perché se Tudor insiste sul tempo che resta, significa che fino all’ultimo la Juve non vuole mollare. Alla fine la sensazione è sempre la stessa: bisogna aspettare. Aspettare e vedere. Forse già nelle prossime 48 ore capiremo se Kolo Muani tornerà davvero a Torino o se resterà soltanto un nome buono per i titoli di mercato.