Mercato Juve | Boom! Fabrizio Romano annuncia che…

Mercato Juve, il solito giro di voci. Questa volta i nomi sono due: Loïs Openda e Randal Kolo Muani. Ne ha parlato Fabrizio Romano, nella sua diretta su YouTube. E come sempre, quando Romano parla, i tifosi ascoltano.

«Oggi in tanti hanno ripreso il discorso Openda-Juventus, anche in Germania», dice Romano. E subito precisa: «Ne parliamo da giorni, occhio a Openda, occhio alla Juve». Quindi, qualcosa c’è stato. Qualche contatto, due parole, niente di più.

Va detto: il belga del Lipsia resta un profilo più “economico”. Un piano B, chiamiamolo così. Una via alternativa, se le cose non dovessero andare come sperano.

Kolo Muani resta davanti

Poi Romano alza le mani: «Il focus resta Kolo Muani. È lui il primissimo obiettivo». Chiaro e diretto. In realtà, lo sanno tutti a Torino: il francese è l’uomo che piace di più, quello che Tudor considera perfetto per il suo attacco. Un giocatore già visto all’opera in bianconero, sei mesi non bastano per dimenticarlo. E soprattutto uno che conosce l’ambiente.

Situazione ancora aperta

Cosa succederà? Boh. «Vediamo», dice Romano, «Openda più economico, Kolo Muani in cima. Cosa succederà lo scopriremo». Non c’è molto altro da aggiungere. Al momento non c’è un accordo, né con il Lipsia né con il PSG. Però i contatti ci sono, e le chiacchiere anche. La Juve non vuole restare ferma: lavora, prova, ascolta.

Il quadro per i tifosi

Quindi: Openda resta un’idea, niente di più. Kolo Muani resta il nome grosso. E la Juve – questo il senso delle parole di Romano – non ha ancora chiuso nulla. Il mercato è fluido, cambia ogni giorno. Oggi si parla di questi due, domani magari di un terzo. Per ora, però, la gerarchia è chiara: Openda dietro. Kolo Muani davanti a tutti.