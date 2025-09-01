Colpo di scena, è tutto vero: “Può firmare con la Juventus!”

Quella della Juventus è stata un’estate lunga e complicata, segnata da trattative estenuanti e incastri di calciomercato difficili da risolvere. Il reparto offensivo, in particolare, è stato il terreno più tormentato: tra il caso Vlahovic, mai davvero chiuso, e il lungo inseguimento a Kolo Muani, i bianconeri hanno lavorato a lungo per cercare la formula giusta con cui completare l’attacco.

Ma proprio nelle ultime ore di mercato potrebbero arrivare sviluppi inattesi. E una voce, in particolare, sta iniziando a rimbalzare con insistenza nell’ambiente juventino, portando con sé lo spettro di un vero colpo di scena.

Juventus, possibile sorpresa di calciomercato

Il futuro del centravanti serbo resta il tema più caldo. Nonostante l’interesse del Milan – e soprattutto di Allegri – la Juve non è riuscita a piazzare Vlahovic in questa sessione di mercato. Il problema principale resta sempre lo stesso: l’ingaggio da 12 milioni a stagione, un ostacolo che frena qualsiasi affondo concreto e che rimarrà a carico dei bianconeri. Attenzione, però.

Secondo quanto filtra nelle ultime ore, dall’entourage di Vlahovic sarebbe emersa un’ipotesi importante: se non dovesse muoversi entro la chiusura del calciomercato estivo, il giocatore potrebbe addirittura prendere in considerazione un rinnovo con la Juventus. Una scelta che permetterebbe al club di non rischiare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo e che, al tempo stesso, lo renderebbe più appetibile per eventuali acquirenti già a gennaio, spalmando l’ingaggio su più stagioni.

Il futuro di Vlahovic, dunque, resta sospeso tra strategie di mercato e calcoli economici, in un equilibrio precario che potrebbe ancora regalare sorprese clamorose. Fino alla fine.