Juventus, botto a sorpresa last-minute: “Arriva da Manchester!”

Stiamo ufficialmente entrando negli ultimissimi giorni di calciomercato, quelli nei quali può veramente succedere di tutto da un momento all’altro, senza escludere sorprese impreviste e colpi di scena improvvisi. E la Juventus, come era facile pronosticare, sarà tra i club di Serie A – e non solo – più attivi in assoluto.

La Juve infatti ha ancora diverse situazioni in ballo da chiudere, tanto in uscita quanto in entrata. E intanto i vertici bianconeri sondano in lungo e in largo il mercato nazionale e internazionale anche alla ricerca di possibili occasioni last-minute da poter sfruttare. Colpi di spessore e di livello, ma low-cost per via del poco tempo a disposizione. Magari, esuberi di lusso di club molto importanti. A tal proposito, attenzione a un giocatore in uscita da Manchester.

Juve, si valuta il colpaccio di calciomercato dal Manchester United

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra le classiche opportunità dell’ultima ora prese in considerazione dalla Juventus c’è anche Noussair Mazraoui, terzino di 27 anni che potrebbe lasciare il Manchester United negli ultimissimi giorni di calciomercato anche in prestito. Cresciuto calcisticamente nell’Ajax, il giocatore è in possesso anche del passaporto olandese, un dettaglio non da poco per la Juve. I bianconeri, infatti, hanno a disposizione un solo slot “extra Ue” dopo l’arrivo del canadese Jonathan David a parametro zero. Mazraoui diventa così un’opzione concreta da monitorare con attenzione in questi ultimi giorni di mercato in ottica bianconera.