Di Marzio sgancia la bomba sulla Juventus | Calciomercato

Lo stiamo ripetendo da settimane su Reggionelpallone.it, e torniamo a farlo anche oggi perché le informazioni che filtrano parlano chiaro, chiarissimo. La Juventus continua a muoversi sul mercato e in cima alla lista dei desideri c’è sempre lui: Randal Kolo Muani. Un volto già noto ai tifosi bianconeri, visto che ha indossato la maglia juventina per sei mesi nella scorsa stagione in prestito. Adesso il suo nome torna forte, e non è solo una suggestione.

La nuova formula pensata dai bianconeri

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, la società bianconera guidata da Comolli e Modesto, con Igor Tudor in panchina, sta cercando di cambiare i termini dell’operazione con il Paris Saint Germain. Non più l’obbligo secco di riscatto, fissato attorno ai 60 milioni, che aveva di fatto bloccato tutto nei mesi scorsi. L’idea è diversa: un prestito oneroso con obbligo legato a condizioni precise, più leggero e meno vincolante. Una strada che permetterebbe alla Juve di gestire meglio il bilancio e, al tempo stesso, tenere viva l’operazione.

Perché la Juve insiste su Kolo Muani

Non è difficile capirlo. Kolo Muani, ex Eintracht Francoforte, ha già avuto modo di ambientarsi a Torino e nella seconda parte della scorsa stagione ha convinto per atteggiamento e prestazioni. Classe 1998, attaccante potente e veloce, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Tudor lo apprezza proprio per questo: fisicità, profondità e la possibilità di offrire soluzioni diverse in un reparto che ha bisogno di alternative vere. Non solo gol, ma presenza.

La posizione del PSG

Adesso la palla passa a Parigi. Il PSG dovrà decidere se accettare la proposta di formula studiata dalla Juventus o continuare a pretendere condizioni più rigide. Per ora, dai francesi non arrivano segnali di apertura netta, ma la trattativa resta sul tavolo. Non è chiusa, anzi. Il futuro di Kolo Muani, dunque, resta sospeso. La Juventus c’è, lo vuole, e il giocatore non ha mai nascosto di gradire un ritorno a Torino. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbloccarsi: la nuova formula è stata messa lì, in attesa della risposta del PSG. Per i tifosi bianconeri è un nome che continua a tenere banco. E la sensazione è che la storia non sia ancora scritta.