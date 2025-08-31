Colpaccio Milan, Romano sgancia la bomba: “Lo ha chiesto Allegri!”

Il calciomercato del Milan sta entrando nelle sue ore più calde e delicate. Ci sono ancora diverse trattative in entrata e in uscita da definire, alcune delle quali potrebbero anche regalare sorprese all’ultimo istante. Insomma, tanta carne al fuoco e tante news di mercato che continuano a circolare senza sosta in ambiente rossonero.

Igli Tare lavora su più fronti, ma il tempo stringe e serve accelerare per completare al meglio la rosa da consegnare ad Allegri. E proprio il tecnico toscano, nei giorni scorsi, avrebbe fatto una richiesta ben precisa alla dirigenza: un identikit che porta a un nome in particolare.

Milan, calciomercato in fermento: colpo difficile ma non impossibile

A parlarne sono stati Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul canale YouTube di quest’ultimo. Secondo gli esperti di mercato, dopo la sconfitta con la Cremonese c’è stato un vertice a Casa Milan e in quell’occasione Allegri avrebbe chiesto espressamente Adrien Rabiot. Il francese sarebbe il profilo ideale individuato dal tecnico per alzare il livello del centrocampo. E c’è di più.

“Il Milan vuole provarci fino alla fine – ha spiegato Moretto – Rabiot è il vero obiettivo su cui i rossoneri intendono spingersi”. Romano ha confermato, aggiungendo però dettagli non secondari: “Il Marsiglia fa sapere che serviranno 15 milioni per il giocatore e che non accetterà cifre inferiori. E poi c’è la questione contratto: con Rabiot non è mai semplice trovare un accordo economico, lo sappiamo bene”.

Insomma, l’affare è complicato, ma il Milan non vuole mollare la presa. Nelle ultime ore di calciomercato i rossoneri proveranno davvero a capire se la pista Rabiot può trasformarsi in un colpo in extremis. Intanto Allegri aspetta e incrocia le dita.