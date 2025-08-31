Calciomercato Inter, Di Marzio sgancia la bomba in diretta

Arriva dall’Inghilterra una voce che riguarda da vicino l’Inter. Il Newcastle è tornato a interessarsi a Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro classe ’99. La notizia è di oggi e a rilanciarla è stato Gianluca Di Marzio durante L’Originale, il programma di Sky Sport condotto da Alessandro Bonan.

Inter, ultimi botti di mercato?

Nessuna offerta ufficiale per ora, ma i contatti ci sono. Il Newcastle ha fatto capire di seguire da vicino Frattesi, senza però mettere ancora sul tavolo una proposta capace di far vacillare l’Inter. Non basta, insomma, un semplice sondaggio. Come spiegato da Di Marzio, l’Inter prenderebbe in considerazione una cessione “in pratica definitiva”. Quindi – anche secondo quanto risulta a Reggionelpallone.it – si può ragionare su un prestito con obbligo di riscatto a condizioni molto favorevoli, quasi certe. Solo così la società nerazzurra penserebbe di privarsi del centrocampista, per reinvestire magari su un altro profilo in mezzo al campo. E tutto questo, sottolinea l’esperto di mercato, potrebbe accadere nei prossimi tre giorni.

Frattesi e la Nazionale

Intanto Frattesi resta al centro anche della scena azzurra. È stato convocato da Gattuso per le prossime due gare di qualificazione al Mondiale 2026. In lista ci sono anche altri interisti: Bastoni, Dimarco, Barella e il giovane Pio Esposito. Un segnale chiaro della fiducia che il ct ripone nel centrocampista romano. Il Newcastle osserva e studia le mosse. L’Inter ascolta ma non apre senza condizioni precise. Frattesi, intanto, lavora ad Appiano e prepara gli impegni con l’Italia. Il mercato, come sempre, potrebbe cambiare tutto in poche ore. Ma la sensazione è che per vedere sviluppi concreti servirà un’offerta pesante.