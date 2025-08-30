Vlahovic-Juventus, novità clamorosa di calciomercato

Non solo resta, ma potrebbe persino rinnovare. Il futuro di Dusan Vlahovic si tinge di bianconero, almeno per adesso. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante serbo avrebbe aperto alla possibilità di prolungare il contratto con la Juventus, attualmente in scadenza a giugno 2026.

Dal 99% al 100%: la scelta del serbo

“È una permanenza al 99%”, hanno fatto trapelare nei giorni scorsi. Quel famoso 1% di incertezza, però, potrebbe diventare l’occasione per un colpo di scena: un rinnovo. Non definitivo, certo, ma abbastanza per cambiare le prospettive di giocatore e club.

Un assist anche per i conti

La mossa, raccontano, avrebbe una doppia valenza. Da una parte un segnale di fiducia verso la Juve. Dall’altra, un modo per non arrivare al rischio di perderlo a parametro zero più avanti. L’attuale ingaggio da 12 milioni netti pesa, eccome. Spalmare la cifra in un contratto più lungo renderebbe l’attaccante meno “pesante” a bilancio e forse persino più appetibile sul mercato.

Vlahovic e il mercato di gennaio

C’è chi legge questa apertura come una strategia. Restare adesso, rinnovare alle condizioni giuste e poi diventare più spendibile già da gennaio. Un’ipotesi che l’entourage non smentisce del tutto. Anzi, viene lasciata aperta come possibile scenario. Intanto Igor Tudor, alla guida della Juventus, continua a schierarlo al centro del progetto tecnico. E i dirigenti, Comolli e Modesto, lavorano dietro le quinte per trasformare il “quasi certo” in un futuro più stabile. Non semplice, ma la strada è segnata.