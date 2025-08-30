Juventus, colpo clamoroso dal Real Madrid? | Calciomercato

Clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda la Juventus. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, i bianconeri avrebbero avviato una trattativa con il Real Madrid per il centrocampista spagnolo Dani Ceballos.

Nelle ultime ore sarebbero arrivati degli intermediari a Torino, con l’obiettivo di verificare margini d’intesa tra le parti. Segnale concreto, che va oltre le semplici voci. La Juventus di Igor Tudor e la dirigenza guidata da Comolli e Modesto stanno cercando profili di qualità in mezzo al campo.

Il no al Marsiglia

Un dettaglio non da poco: appena tre giorni fa, Ceballos ha rifiutato l’offerta del Marsiglia, club che lo seguiva con insistenza. Una scelta che, inevitabilmente, apre nuove strade. Tra queste, quella bianconera prende forza.

Perché la Juve guarda a Ceballos

Ceballos, classe 1996, è reduce da stagioni in chiaroscuro con il Real Madrid. Con Xabi Alonso in panchina non è considerato un titolare inamovibile, ma resta un centrocampista tecnico, con esperienza e visione di gioco. La Juventus, che ha bisogno di alzare la qualità in regia e nelle rotazioni, lo considera un profilo interessante.

Le prossime mosse della Juventus

Ora la palla passa al Real Madrid: la società spagnola dovrà decidere se aprire alla cessione, e soprattutto a quali condizioni. Dal canto suo, il giocatore sembra intenzionato a cambiare aria. La Juve osserva e tratta sottotraccia. Il rifiuto al Marsiglia e i contatti avviati con gli intermediari sono indizi chiari. Ceballos, improvvisamente, non è più solo una suggestione: è una pista concreta.