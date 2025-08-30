Juventus, clamoroso colpo di scena improvviso: “Può firmare!”

Il calciomercato della Juventus è stato lungo e faticoso, pieno di questioni spinose e vicende complicate. Una delle telenovele più sofferte riguarda il completamento del reparto offensivo bianconero. Tra Vlahovic sempre in bilico e la lunghissima rincorsa a Kolo Muani, la Juve ha lavorato tantissimo proprio per completare il proprio reparto offensivo nel migliore dei modi.

Ma è proprio in queste ultime ore di calciomercato che potrebbero spuntare novità e possibili sorprese per la Vecchia Signora. Una in particolare sta rimbalzando nelle ultime ore in ambiente bianconero e rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena.

Juve, grosse news di calciomercato a sorpresa

Occhio al destino di Dusan Vlahovic. La Juventus valuta il serbo tra i 20 e i 25 milioni di euro e il Milan – su indicazione esplicita di Allegri – ha studiato a lungo il possibile colpo. Il vero ostacolo resta però l’ingaggio pesantissimo del classe 2000, che continua a frenare ogni possibile affondo. E allora, attenzione ai nuovi possibili sviluppi sul fronte Vlahovic.

Secondo La Stampa, dall’entourage di Vlahovic sarebbe emersa una novità sorprendente: se dovesse restare a Torino anche oltre la fine del mercato estivo, l’attaccante potrebbe valutare un rinnovo di contratto. Una mossa che aiuterebbe la Juventus a non rischiare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo e che, allo stesso tempo, renderebbe il giocatore più appetibile per altri club già da gennaio, spalmando i 12 milioni di stipendio su un accordo più lungo. Insomma, il futuro di Vlahovic resta sospeso tra piani di mercato e mosse strategiche, con una partita ancora tutta da giocare e che potrebbe riservare grosse sorprese.