Juventus, clamoroso colpo di mercato: “Arriva dal Real Madrid!”

Ultimi giorni di calciomercato di fuoco in Serie A e in particolare per la Juventus, sempre attivissima e con diverse situazioni importanti ancora in ballo. Comolli e soci stanno lavorando ad alcune uscite, ma nel frattempo sondano sempre il mercato – sia nazionale che internazionale – alla ricerca dei rinforzi e dei profili giusti.

E, soprattutto, di possibili occasioni di fine calciomercato che la Juve potrebbe sfruttare proprio negli ultimi giorni. A tal proposito, una ghiotta opportunità potrebbe arrivare addirittura dal Real Madrid e i bianconeri ci starebbero veramente pensando, come confermano le ultime notizie di mercato che arrivano direttamente dalla Spagna e ribadite anche qui in Italia da un grande esperto di calciomercato come Alfredo Pedullà.

Juventus, occasione di calciomercato dal Real Madrid: le ultime news

Secondo quanto riferito dal noto quotidiano sportivo spagnolo As, Dani Ceballos – centrocampista classe ’96 – sarebbe in uscita dal Real e starebbe cercando un nuovo club per ritrovare continuità. La Juve avrebbe fiutato il possibile colpo e potrebbe approfittare della situazione, presentando un’offerta per lo spagnolo nelle ultime ore di mercato. A tal proposito, ecco quanto riferito in queste ultime ore da Pedullà.

Sul proprio sito ufficiale, l’esperto di calciomercato ha sottolineato: “L’ex Arsenal potrebbe essere un’idea della Juventus per le battute finali del mercato, i bianconeri valutano la possibilità di un’offerta last minute per il centrocampista in scadenza con il Real nel 2027″. La Juve valuta dunque anche il profilo di Dani Ceballos, che aggiungerebbe qualità ed esperienza internazionale al gruppo guidato da Tudor.