Kolo Muani alla Juventus, annuncio clamoroso di mercato

Manuele Baiocchini, da Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato della Juventus. E in particolare sulla trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. “L’accordo con il giocatore c’è già – ha ricordato – Kolo Muani voleva la Juve da tempo. Quello che manca è solo l’ultimo passo con il PSG”.

Calciomercato Juventus, ecco come stanno le cose su Kolo Muani

Già, perché la parte più complicata non era convincere il francese, ma trovare la formula giusta con i parigini. La Juventus lo ha sempre voluto. E lo ha voluto forte. Restava da capire solo (si fa per dire, visto che parliamo di numeri grossi) il punto di caduta con il club francese: un prestito con obbligo di riscatto. Operazione intorno ai 60 milioni complessivi. Non è ancora chiusa, ma ci siamo vicini. La Juve aspetta, il PSG riflette. E Kolo Muani, intanto, resta con la valigia in mano.