Juventus, Pedullà sgancia la bomba Vlahovic: “Vi dico che il Milan…”

La telenovela Vlahovic sta tenendo banco fino all’ultimo in casa Juventus ma anche in ottica Milan in questo finale di calciomercato. Secondo diverse fonti autorevoli, il serbo avrebbe in mente di rimanere a Torino fino alla scadenza naturale del suo contratto con la Juve (giugno 2026). Opzione che, per ovvie ragioni, non piace a Madama, che vorrebbe trovare una soluzione diversa prima di perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate dopo avergli pagato un ingaggio pesantissimo per tutta la stagione.

Nel frattempo il Milan sta facendo il suo mercato, puntando su altri attaccanti. Ma la storia non sarebbe comunque conclusa. Anzi, attenzione ai possibili colpi di scena negli ultimi giorni di calciomercato sul fronte Dusan Vlahovic. A tal proposito, nelle scorse ore l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato molto chiaramente della situazione.

Vlahovic tra Juve e Milan: le ultime news di calciomercato da Pedullà

Ecco quanto riferito dal giornalista sul proprio canale YouTube: “Vi dico che dopo Milan-Cremonese, Allegri ha chiesto di tutto e di più alla dirigenza. Anche Vlahovic e Rabiot“. Pedullà ha poi aggiunto: “Vedremo se il comitato di Furlani ascolterà Allegri e proverà a prendere Vlahovic. Vi ricordo – e vi prego di credermi – che la narrazione sul fatto che Vlahovic non voglia partire non appartiene al vero. Altrimenti Allegri non lo avrebbe chiesto e non avrebbe insistito anche nei giorni scorsi. E’ il Milan che ha deciso – fin qui – di non affondare, altrimenti quella narrazione di una decisione già presa sarebbe stata già spazzata via. Seguiamo quindi il Milan fino in fondo. Intanto arriva Nkunku, ma la richiesta di Allegri è un’altra”. Occhio dunque negli ultimi giorni di calciomercato al futuro di Vlahovic, sempre in bilico tra Juventus e Milan.