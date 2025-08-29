Juventus, Di Marzio sgancia la notizia bomba di calciomercato

Gianluca Di Marzio torna a parlare del mercato della Juventus. Lo fa sui suoi canali ufficiali, con il solito stile asciutto, diretto. Due nomi in cima alla lista: Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Sempre loro.

Il calciomercato della Juventus? Di Marzio fa il punto della situazione

Sul francese, la sensazione è chiara: il ritorno a Torino si avvicina. “Serve l’ultimo passo, quello decisivo, per riportarlo in bianconero”, scrive Di Marzio. Non un dettaglio, ma quasi un avviso. Perché la Juve è arrivata al punto di non ritorno: o chiude adesso, oppure perde l’occasione. I contatti con il PSG ci sono stati, anche fitti, e il giocatore ha già dato l’ok. Insomma, si tratta solo di mettere la firma dove serve. Ma va fatto subito. E poi c’è Vlahovic. Qui il quadro è diverso, più complicato. Il serbo non apre a una partenza. Vuole restare a Torino, nonostante tutto: le voci, i dubbi, le offerte che non arrivano mai davvero sul tavolo. Per lui – racconta Di Marzio – la Juve non è un ripiego, è ancora la prima scelta. E questo, in un mercato che corre veloce, può fare la differenza.

La verità è che i due dossier si intrecciano. Kolo Muani spinge per tornare, la Juve valuta come incastrare le cifre. Vlahovic non vuole muoversi, ma resta un giocatore sempre sotto osservazione. In mezzo, Allegri, che avrebbe voluto conferme e invece si ritrova ancora in pieno caos. Il tempo, intanto, scivola via. E il mercato non aspetta. O si chiude subito, o i nomi rischiano di restare solo titoli sui giornali.