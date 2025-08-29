Bomba Juventus, accordo raggiunto: “Colpo in chiusura!”

Come vi avevamo anticipato e come era facile pronosticare, gli ultimi giorni di questa sessione estiva di calciomercato si stanno rivelando importantissimi in chiave Juventus. Il club bianconero è infatti uno dei club più attivi e tra i protagonisti principali del mercato in Serie A in questo momento.

La Juve ha effettivamente tante situazioni ancora in ballo, tra esuberi, possibili cessioni e anche nuovi colpi in entrata. Ma una in particolare – salvo nuovi clamorosi colpi di scena – starebbe finalmente arrivando alla sua svolta cruciale e definitiva. La Vecchia Signora infatti sarebbe vicinissima a piazzare un grande colpo di mercato nelle prossime ore.

Juventus, vicinissimo il colpo di calciomercato: i dettagli

La Juventus è pronta a riportare a Torino Randal Kolo Muani. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain, classe 1998, già protagonista in bianconero nella seconda parte della scorsa stagione, è infatti ormai vicinissimo a vestire di nuovo la maglia bianconera dopo un lunghissimo tira e molla. E arriva anche la possibile data dell’ormai probabile fumata bianca.

Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, Juve e PSG avrebbero raggiunto un’intesa sulla formula: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a fine stagione, per un’operazione complessiva da circa 60 milioni di euro. Un accordo ormai definito nei dettagli, tanto che lunedì potrebbe essere la giornata giusta per ufficializzare il grande ritorno di Kolo Muani sotto la Mole.